اسبانيا تؤكد: لن نعترف بجمهورية الصحراء الغربية

قالت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس ان بلادها لن تعترف بالجمهورية الصحراوية التي تطالب بالاستقلال عن المغرب

وقالت على حسابها على "تويتر" "اتصل بي نظيري المغربي حول موضوع اللقاء بين وزير الدولة للشؤون الاجتماعية وممثلة لجبهة بوليساريو. أوضحت أن الموقف من الصحراء الغربية لم يتغيّر".

وأضافت "لا تعترف اسبانيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، ونساند جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سلميّ في إطار قرارات مجلس الأمن".

واستقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية وعضو حزب بوديموس ناتشو ألفاريز في مدريد الجمعة سويلمة بيروك معبرا لها عن "تضامنه مع الشعب الصحراوي" وقدمها بصفتها "الوزيرة الصحراوية للشؤون الاجتماعية وتمكين المرأة".

وحذف هذا النص لاحقا من حساب وزارة الدولة على "تويتر"، لكنه لا يزال متاحا في مواقع أخرى غير رسمية على شبكة الانترنت.

ويشارك حزب بوديموس في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. ويدعم الحزب "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي" واقامة "علاقات دبلوماسية عالية المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية".

وثمة خلافات على أكثر من مستوى بين بوديموس والاشتراكيين. لكن زعيم الحزب ونائب رئيس الحكومة بابلو ايغليسياس حاول احتواء الجدل، اذ أكد الاثنين في تصريح للتلفزيون العام أن موقع اسبانيا من الصحراء الغربية "تحدده وزارة الخارجية".

وشهدت الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة اسبانية، نزاعا امتد إلى عام 1991 بين المغرب، الذي ضمّ الاقليم لأراضيه عام 1975، وجبهة بوليساريو التي تطالب، بدعم من الجزائر، باستقلال المنطقة الصحراوية الممتدة على 266 ألف كلم مربع والثرية بالفوسفات والتي يزخر ساحلها بالأسماك.

ويرفض المغرب اجراء استفتاء ويصر على منح الاقليم حكما ذاتيا في ظلّ السيادة المغربية.

وتبقي الأمم المتحدة في الصحراء قوة تضم نحو 240 جنديا مكلفة مراقبة احترام وقف إطلاق النار.