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استئناف صلاة التراويح بمساجد تركيا بعد توقف عامين

منشور 31 آذار / مارس 2022 - 04:00
علي أرباش
علي أرباش

أكد رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، على أن صلاة التراويح ستقام هذا العام في المساجد التركية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وبين أرباش: "بعد توقفها لعامين بسبب وباء كورونا، تم الإعلان عن استئناف صلاة التراويح في المساجد التركية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "سنؤدي هذا العام صلاة التراويح مع المصلين في مساجدنا".

وتابع: "أطلب بشكل خاص من إخوتنا الذين ظهرت عليهم أعراض المرض عدم الانضمام إلى المصلين وعلى الأقل التحلي بالصبر حتى زوال مرضهم".

كلمات دالة:علي أرباشتركيا

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