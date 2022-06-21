استشهاد فلسطيني بطعنة في القلب على يد مستوطن بالضفة

استشهد شاب فلسطيني الثلاثاء، إثر طعنه بسكين من قبل مستوطن متطرف قرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشاب على حسن حرب “25 عاماً” استشهد بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين من قبل مستوطن متطرف في منطقة اسكاكا في سلفيت.

فيما أفادت المصادر المحلية بأن الجريح حرب تُرك ينزف لفترة طويلة دون اسعافه وتعطيل وصول الأسعاف التابع للهلال الأحمر مما أدى لعدم توفر امكانية لانقاذه .

ونفّذ المستوطنون 290 هجوما بالضفة على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع العام الجاري، تسببت 230 منها بوقوع أضرار بالممتلكات، و60 منها أوقعت إصابات بين الفلسطينيين، وفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصباح الثلاثاء، أُصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الحي، خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي عدة محافظات في الضفة الغربية.

تغطية شهاب: "هتافات الشبان أمام مستشفى سلفيت الحكومي عقب الإعلان عن ارتقاء الشاب علي حسن حرب جراء طعنه من قبل مستوطن". pic.twitter.com/ED8A9sc5sK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 21, 2022

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيين اثنين، أُصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية في محافظة جنين.

وأضافت أن أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في الخاصرة، والآخر في القدم، ونُقلا للعلاج في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية، ونفّذ عملية اعتقال طاولت مواطنين اثنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عملية اعتقالات طاولت 19 مواطنا، في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال نُفّذت في محافظات جنين ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب).(عرب 48)