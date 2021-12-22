استقالة محافظ ذي قار بعد اصابة متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الامن

قالت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي قد استقالته الخميس، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد إصابة ثلاثة متظاهرين خلال احتجات في مدينة الناصرية بالمحافظة.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار قوله في بيان ان المحافظ الخفاجي قدم استقالته "حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

واضاف الناطق ان الخفاجي يتوجه بالاعتذار "لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير" راجيا "لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".



وكان العشرات من ابناء مدينة الناصرية تظاهروا الأربعاء، وسط المدينة للمطالبة باسقاط دعاوى قضائية ضدهم.



وأصيب ثلاثة من المحتجين خلال اشتباكات مع قوات الامن، فيما وجه الكاظمي بعلاج المصابين وفتح تحقيق في الحادثة.

ومنذ خريف 2019، تصاعدت حدة التظاهرات الاحتجاجية في العراق في حرام اتسم بالاتساع والتمدد، تنديداً بالمحاصصة السياسية واستشراء الفساد وانهيار منظومة الدولة.

محافظ ذي قار أحمد الخفاجي

والخفاجي طبيب قلب ومسؤول سابق في دوائر المحافظة الصحية.

وكان الكاظمي قرر في نيسان/ابريل الماضي بإدارة المحافظة بعد ترشيح أثار الكثير من الجدل في ساحات الاحتجاج التي رفعت خمسة أسماء من بينها اسم الخفاجي لترشيحها لتولي منصب المحافظ خلفا لناظم الوائلي، آخر محافظي ذي قار والذي استقال أيضا عقب احتجاجات.

وأكد الخفاجي حينها أن ترشيحه جاء "بتوافق ومباركة وموافقة الكتل السياسية الرئيسية والكل متفقون على بدء صفحة جديدة في ذي قار"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن "هناك عراقيل حقيقية أو مفتعلة" ستقف أمامه في المحافظة

واعتبر الخفاجي أن ترشيحه كمحافظ مستقل سيهدئ الأوضاع في المحافظة لأنه كان "من ضمن خيارات ساحة الاحتجاجات" كما يقول مضيفا "حتى لو خرجت تظاهرات أخرى فسنستمع إلى مطالب المتظاهرين ونحاول حل المشاكل بصورة ودية وسلمية".

لكن الموضوع لم يكون سهلا كما يبدو، فمتظاهرو ذي قار الرئيسيون قالوا إن ترشيح الخفاجي لاقى "عتراضات منذ البداية" بسبب وجود تحقيقات بشأنه في قضايا فساد.