استقالة وزيرين يمنيين احتجاجا على التحالف الذي تقوده الرياض

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

استقال وزيران في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وذلك احتجاجا على التحالف الذي تقوده السعودية الذي يمنع، كما يقولان، عودة هادي الى بلاده.

ويوجد الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي منذ اشهر في السعودية التي تقود تحالفا يدعم قواته ميدانيا في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وقسم كبير من شمال اليمن.

ولم يعد هادي الى اليمن منذ اشهر طويلة وذلك بعد ان أقام في المناطق التي استعادتها قواته من المتمردين خصوصا في جنوب البلاد.

وقدم الوزير صلاح الصيادي استقالته الاربعاء في رسالة حصلت فرانس برس على نسخة منها.

وجاء في الرسالة التي عرض فيها اسباب الاستقالة خصوصا"عدم تمكين الرئيس هادي من العودة الى أي جزء من المناطق المحررة" و"سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية".

وجاءت استقالة الصيادي بعد يومين من استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة اليمنية عبدالعزيز جباري.

وكان جباري قال الاثنين في مقابلة مع قناة "اليمن" الرسمية التابعة لحكومة هادي والتي تبث من داخل الرياض، ان "الرئيس هادي ليس محتجزا في الرياض ولكنه قال بأنه لا يستطيع العودة إلى عدن".

واضاف انه استقال احتجاجا على هذا الواقع مضيفا "نحن نحترم كرامتنا ويجب التعامل مع الرئيس هادي باحترام" و"لم يكن هناك أي ضغوطات ولكن لدي وجهة نظر بأنه يجب تصحيح علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف العربي بحيث لا تكون علاقة تابع ومتبوع".

ولا يملك وزراء حكومة هادي حضورا كبيرا في المناطق الجنوبية التي تمت استعادتها من الحوثيين ويسودها انعدام الامن.

وتواجه الحكومة في عدن منافسة من انفصاليين جنوبيين كانوا تحدوا بالسلاح نهاية كانون الثاني/يناير 2018 القوات الحكومية. وخلفت المعارك 38 قتيلا و222 جريحا من الجانبين.

وهدأ الوضع بينهما اثر تدخل وفدين عسكريين من السعودية والامارات وهما دعامة التحالف الذي يتدخل عسكريا في اليمن منذ 2015 في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين بالتحالف مع ايران.