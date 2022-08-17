اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.. عشرات الإصابات إثر مواجهات مع القوات الاسرائيلية

شن الجيش الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر بأن الإعتقالات تركزت في صفوف الأسرى المحررين.

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي ، صباح اليوم الاربعاء، عقب اقتحام القوات الاسرائيلية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.

وقال احمد جبريل الناطق باسم الهلال في نابلس، إن 3 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات اندلعت في مخيم بلاطة بالرصاص الحي نقلوا إلى مستشفى رفيديا، اثنان منهم 15 عاما.

كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام يعبد جنوبي مدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهم: مجد عبد الرحمن بعجاوي، ومحمد عيسى بعجاوي، وأمير كامل عطاطرة، وعلي بعجاوي، وهادي بلال زيد الكيلاني، ونسيم محمد سعيد قبها، ونسيم مهند عمارنة، ومحمد ماهر ابو بكر، ونزار حمارشة، واحمد عز الدين عمارنة، وجعفر يوسف عبادي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

كما نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات بلدة تقوع شرق بيت لحم طالت 22 مواطنا. وهم: وهم: الشقيقان سليمان خالد العمور (25 عاما) وأحمد (23 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (25 عاما)، والشقيقان محمد عماد العمور (29 عاما) وخليل (26 عاما)، وبراء رائد العمور (25 عاما)، والشقيقان انس عادل العمور (30 عاما) ومحمد (31 عاما)، محمود علي العمور (24 عاما)، ومحمود ذيب العمور (19 عاما)، ومؤمن راتب العمور (21 عاما)، وطلال عيسى العمور (47 عاما) ونجله سند (18 عاما)، ومحمد رياض العمور (21 عاما)، والشقيقان بهاء خالد البدن (24 عاما) وحسين (22 عاما)، وخليل داود أبو مفرح (30 عاما)، ووجدي سامر البدن (17 عاما)، ورياض عماد البدن (22 عاما)، وإبراهيم فؤاد الصباح (25 عاما)، ومحمد سليمان الشاعر (23 عاما)، وموسى محمد العمور (22 عاما).

واعتقلت الأسيرين المحررين حمزة عواد من كوبر، وعلي منير حمدان من بيت سيرا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وليد أبو ليل من حي رفيديا، والأسير المحرر عثمان الخليلي من حي الضاحية في المدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صريح حسن محاميد (38 عاما) من ضاحية اكتابا شرق المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.