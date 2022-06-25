اعتقال خلية نسائية "إرهابية" شمالي العاصمة التونسية

اعلنت السلطات التونسية السبت، اعتقلت في أحد أحياء شمالي العاصمة، خلية من ثماني نساء "يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي".

وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية إن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بالعاصمة تُونس، ألقت القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت الوزراة في البيان أنها "تلقت معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة، تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة".

وقالت انه تم في إثر ذلك "مداهمة أحد المنازل وتوقيف امرأتين في مرحلة أولى و6 نساء في مرحلة ثانية صادرة بشأنهن بطاقات تفتيش بشبهة الانضمام لتنظيم إرهابي".

وتعلن وزارة الداخلية التونسية من فترة لاخرى تفكيك "خلايا إرهابية" في البلاد.

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.