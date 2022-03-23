اعدام يمني قتل زوجته السعودية وأبناءه الاربعة

نفذت السلطات الاربعاء، حكم القتل تعزيرا في حق يمني اقدم على قتل زوجته السعودية وأبنائه الاربعة خنقا ونحرا في منطقة نجران جنوبي المملكة.

وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية انه تم تنفيذ "حكم القتل تعزيراً بحق صالح عبدالله علي العوبثاني (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل زوجته فاطمة بنت مبارك الكربي (سعودية الجنسية) وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم".

واوضح البيان ان سلطات الأمن كانت تمكنت من "القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته".

وتابع انه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

ومضى البيان قائلا انه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم بمدينة نجران بمنطقة نجران".