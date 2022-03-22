تنفيذ القتل تعزيرا في سعودي أحرق أمه حية !

اعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في حق مواطن أقدم على قتل والدته حرقا في منطقة تبوك شمالي المملكة.

وقالت الوزارة في بيان ان الجاني سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان كان أقدم "على قتل والدته وذلك بسكب مادة بترولية بغرفتها أثناء نومها وإشعال النار بها مما أدى إلى احتراقها ووفاتها".

واضاف البيان ان "سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة".

وتابع بيان وزارة الداخلية انه تم الحكم علـى الجاني "بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور"، مشيرا الى انه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقه الثلاثاء في منطقة تبوك.

وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في بيان الاثنين، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا برجل أن أقدم على طعن زوجته الحامل بسكين في بطنها مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها في محافظة عنيزة وسط المملكة.

وقال البيان أن عبدالله بن زبن بن موسم المطيري السعودي الجنسية أقدم "على قتل زوجته، ختام محمد البصيري -سورية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقة في جسدها مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها".

واوضحت الوزارة في بيانها ان الجاني جرى القبض عليه "وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة".

وتابع انه "تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم الثلاثاء بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم".

والاحد الماضي، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق رجلين سعوديين بعد ادانتهما بخطف طفل في منطقة المدينة المنورة، والاعتداء عليه جنسيا.

ووفقا لصحيفة عكاظ، نفذت وزارة الداخلية بمحافظة ينبع، الأحد، حكم "القتل تعزيرا" في المواطنين بعدما أقدما على "خطف حدث والاعتداء عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته"، ووقوع "فعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل".

وتم ثبوت إدانة المتهمين أمام المحكمة العامة، وحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ومن ثم صدر أمر ملكي بإنفاذ "ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

والخميس الماضي، نفذت السلطات السعودية المختصة حكم الإعدام على مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة ومحاولة قتل زوجته النيجيرية في حي الروضة بمدينة مكة.