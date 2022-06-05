الإساءة للرسول.. الكويت تستدعي سفير الهند وتسلمه مذكرة احتجاج

سلمت الكويت مذكرة احتجاج وشجب رسمية الى سفير الهندي لديها، على خلفية تصريحات مسيئة للرسول والمسلمين، أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند.

جاء ذلك على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرها المسؤول الإعلامي بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في دلهي، نافين كومار جيندال.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها سلمت السفير الهندي سيبي جورج "مذكرة احتجاج تعرب عن رفض الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم والمسلمين، الصادرة عن مسؤول الحزب الحاكم".

ورحبت بـ"إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة"، مطالبةً بـ"باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية".

وأردفت أن الاستمرار في تلك التصريحات دون إجراء رادع أو عقاب سيؤدي "إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".

وأفادت بأن "إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.