قطر تستدعي سفير الهند للاحتجاج على الإساءة للرسول

استدعت قطر السفير الهندي لدىها الاحد، وسلمته مذكرة تعرب فيها عن رفضها وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول محمد، والتي ادلى بها مسؤول في الحزب الحاكم في بلاده.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان انها استدعت "ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها" لتلك التصريحات.

واضاف البيان ان قطر، وإذ رحبت في مذكرتها بقرار الحزب الحاكم في الهند الذي تضمن "ايقاف المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم"، فقد اكدت "توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند".

واعتبرت المذكرة ان "السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية".

وشددت المذكرة، بحسب البيان، على أن "أكثر من ملياري مسلم على مستوى العالم يتبعون هدي النبي محمد وسيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم".

ومضى البيان قائلا ان دولة قطر اكدت في مذكرتها للسفير الهندي "أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبة الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند".

وختمت الخارجية بيانها قائلة: "جددت دولة قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات ، حيث أن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين".

وكان المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي،، قد نشر تغريدة تحدث فيها عن زواج الرسول بعائشة وهي صغيرة السن