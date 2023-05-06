الاردن: السجين باسم عوض الله ينهي اضرابه عن الطعام

اعلن قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الاردنية ان "النزيل باسم عوض الله" رئيس الديوان الملكي السابق قد اوقف اضرابه عن الطعام وذلك من خلال رسالة خطية

ووفق الناطق باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي فقد ابلغ النزيل باسم عوض الله الاثنين الماضي ادارة السجن انه سيبدأ اضرابا عن الطعام، وعاد اليوم السبت ليبلغهم عبر خطاب خطي انهائه للاضراب

واشار العقيد السرطاوي ان الاطباء الذين اجروا فحوصات على النزيل عوض الله اكدو اصابته بـ التهاب في الأذن الوسطى وأعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى حيث يلقى المتابعة الصحية اللازمة وفق القانون ويحظى بحقوقه كاملة، وبما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية.

واكد السرطاوي ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت النزيل باسم عوض الله واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت تماما مع القانون الأردني و المعايير الدولية ذات الصلة وهو الامر الذي يفنذ مزاعم محاميه في الولايات المتحدة التي يحمل عوض الله جنسيتها ايضا

ويقضي كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حكما بالسجن أصدرته محكمة أمن الدولة الأردنية، في العام 2021 لمدة 15 عاما في القضية التي باتت تعرف في الاردن ب"الفتنة".

وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد اثناء تلاوته الحكم بشان القضية أن المتهم الأول "باسم" عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب. أما المتهم الثاني مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي.

وقد "حمل المتهمان افكارا مناهضة لنظام الحكم وشخص جلالة الملك عبدالله، مناوئة لشرعية حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الاردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة".

وقال، "تكرست الافكار المشتركة انطلاقا من امتلاك "باسم" افكارا ضد الملك وتحريض الاخير وصولا الى مشروع اجرامي منظم موحد الاهداف يهدف لترجمة افكارهما المناهضة واحداث الفتنة والفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم وبما يعرض امن المجتمع الاردني للخطر".

وقال القاضي ان " نظام الحكم في الأردن يستمد شرعيته من نصوص الدستور التي نصت أنه نيابي ملكي وراثي وعرشه السامي في اسرة جلالة الملك عبدالله الثاني وورثة العرش من الابناء الذكور.