نجمة "عروس اسطنبول" أصلي أنفر ترحب بطفلتها الأولى.. وتطلق عليها هذا الاسم

استقبلت النجمة التركية أصلي أنفر وزوجها رجل الأعمال التركي بركين جوكبوداك بمولودتهما الأولى، وذلك بعد عام على زواجهما المفاجئ.

أصلي أنفر وزوجها يرحبان بمولودتهما الأولى

أعلنت المشفى التي ولدت فيها أصلي أنفر، نجمة مسلسل "عروس اسطنبول"، أنها وطفلتها بصحة جيدة، فيما لم يتجه أي من الزوجين لإعلان الأخبار عبر حساباتهما الرسمية.

وأطلق الثنائي على ابنتهما اسم "إيلاي"، والذي يعني في التركية "أجمل بنت في البلاد" وأجمل فتاة بوجه القمر.

ويأتي إنجاب أصلي لطفلتها بعد شهر من إعلان حملها، حيث شاركت عدة صور لها عبر حسابها في "إنستغرام" متألقةً بفستان بلون الفوشيا، فيما استعرضت تكوُّر بطنها.

زواج أصلي أنفر

ويُشار إلى أن أصلي أعلنت زواجها عبر مشاركة مجموعة صور من حفل زفافها العائلي عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ ظهرت مرتديةً فستانُا أبيض تميّز بالبساطة والأناقة، وجاء من قماش الستان، وبقصة مفتوحة من ناحية الصدر على شكل مربع.

كما نشرت أصلي العديد من اللقطات التي ظهرت وهي سعيدة جداً برفقة زوجها بيركين، بالإضافة الى الطعام والورود البيضاء التي تزيّنت بها طاولات الزفاف.

وعلّقت اصلي على الصور بقولها: " تعم لقد تزوّجت"، حيث تمت الاستعدادات لحفل الزفاف بسرية تامة وهو ما شكل صدمة للجمهور.

حياة أصلي أنفر العاطفية

يشار بأن أصلي كانت في علاقة رومانسية مع النجم "مراد بوز" عام 2020 ولكنهما انفصلا بعد ما يقارب الـ 5 سنوات على العلاقة وقيل حينها إن سبب الانفصال رغبة أصلي بالارتباط وهو ما تهرب منه مراد بوز، وذلك بعد أن انفصلت عن زوجها بيركان سوكولو عام 2012 بعد ثلاث سنوات من الزواج

ودخلت أصلي في علاقة عاطفية مع رجل الأعمال بيركين قبل أربعة أشهر وامتازت علاقتهما بسريّة لتعلن زواجها منه بشكل مفاجىء.