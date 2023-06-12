الاعدام لقاتل المصرية سهير الأنصاري

قضت محكمة مصرية باعدام "شهيدة العمل الخيري سهير الأنصاري" بعد ان اقرت احاله اوراقه الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، والنطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.

ومع النطق بالحكم عمت الفرحة والصيحات المؤيدة لاعدام قاتل السيدة التي تعد من رواد العمل الخيري في مصر عامة ومنطقة دمنهور خاصة لدى أبناء الضحية معبرين عم سعادتهم الشديدة بإحالة أوراق المتهم بقتل والدتهم إلى مفتي البلاد.

🔴 قضت محكمة جنايات دمنهور، بإحالة أوراق المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور "سهير الأنصاري" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.#العربية_مصر pic.twitter.com/QSCy8JZJfR — Mahmoud (@mahmud_28857) June 12, 2023

وعثر على جثة السيدة الراحلة سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"، في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، في شهر ديسمبر من العام الماضي، خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى تبين انها قتلت نتيجة اصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وقالت ابنتها ان والدتها خرجت برفقة سائق سيارة خاصة لتوزيع المساعدات والصدقات على الجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين وكان بحوزتهاهاتف محمول، حقيبة يدها، مبالغ مالية، بعض المشغولات الذهبية، وبعد التحقيق اقر السائق بارتكابه الجريمة حيث احيل الى القضاء