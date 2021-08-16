الامم المتحدة تشرف على توزيع الاموال القطرية على سكان غزة

توصلت الأمم المتحدة وقطر إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بعد ان قامت اسرائيل بتعطيل تسليم الاموال الى حماس ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر.

لن يتم تسليم الاموال الى حماس

ووفق تقارير اعلامية عبرية فانه لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، كما كان الامر سابقا، وقالت مصادر لقناة "كان" الاسرائيلية : إنه من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي بين قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، في حين لن تكون السلطة الفلسطينية طرفًا في الاتفاقية.

السلطة انسحبت من الاتفاق

وأشارت القناة إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على موافقة البنوك الفلسطينية بتحويل الأموال إلى قطاع غزة خوفًا من توجيه دعاوى قضائية لها "بتمويل الإرهاب".