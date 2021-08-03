اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لادخال الاموال القطرية

كشفت تقارير اعلامية عبرية ان اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، حول منحة الـ100 دولار وهي المنحة الشهرية البالغة 30 مليون دولار شهريا، يستفيد منها 100 ألف محتاج، وفق قائمه أعدتها السلطة الفلسطينية، كما يتم الدفع ل 27 الف موظف من حكومة غزة.

ولم تعلق حماس على الاتفاق وفيما اذا كانت قد وافقت عليه، الا انه يبدو ان الموافقة القطرية تعني موافقة الحركة التي تحكم سيطرتها على غزة بقبضة حديدية

تحويل الاموال الى بنوك السلطة

وتحدثت اذاعة جيش الاحتلال حول آليه تحويل الأموال، أوضحت أن قطر ستُحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.



وفيما يخص المستفيدين من المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصه تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهم بين السلطة وقطر.

كل شهر سترسل قطر الأموال إلى نفس البنك وسيُرسل البنك رسائل نصيه وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.

آلية جديدة لتحديد المستفيدين

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الآلية الجديدة ستحد من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرف في الاتفاق،...وأن الاتفاق قانونى بما أن السلط المسؤول رسميا عن قطاع غزة. وفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عموله عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.