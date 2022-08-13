البحرين: ضبط 40 امرأة في وكر دعارة

كشفت الاجهزة الامنية البحرينية عن مداهمة وكر دعارة ، حيث اعتقلت نحو 48 فردا غالبيتهم من النساء المنتميات الى جنسيات مختلفة

وقالت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ان العملية اسفرت عن اعتقال 48 فرداً، بينهم 39 امرأة ، و9 آسيويين ، واوضحت في بيان لها أن إلقاء القبض على المجموعة جاء في قضيتين منفصلتين.

وجرى إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين وضبط كمية من المشروبات المسكرة في إحدى القضيتين، كما تم جرد وإغلاق وتشميع أحد المباني بقرار من النيابة العامة.

ولفتت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضيتين وإحالتهما إلى النيابة العامة.