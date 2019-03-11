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البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم بشأن الأوضاع في السودان

البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم بشأن الأوضاع في السودان
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