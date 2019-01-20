التحالف العربي يعلن تدمير "مرافق عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير مرافق عسكرية تحوي طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلقها مساء السبت.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء أمس (السبت) عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في سبعة مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وبين المالكي أن الضربة جاءت بعد "عملية استخبارية دقيقة"، شملت رصد ومراقبة نشاطات الحوثيين وتحركاتهم واتصالاتهم و"أماكن تواجد الخبراء الأجانب".

ولفت إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أماكن تخزين الطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات العسكرية".

وجدد المالكي التأكيد أن الاستهداف "يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية".

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن مواطنين اثنين قتلا وأصيب آخرون في غارتين نفذتهما طائرات تابعة للتحالف العربي على مصنع "أزال" للإسفنج في العاصمة صنعاء.

ولفتت إلى أن عدد الغارات التي نفذها طيران التحالف منذ ليلة أمس السبت ارتفع إلى 24 غارة، مشيرة إلى أن تحليق طائرات التحالف لا يزال متواصلا في الأجواء.

وكالات