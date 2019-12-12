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الجزائر: الآلاف يتظاهرون رفضا للانتخابات الرئاسية

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 02:15
الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية
الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية

خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت الخميس، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق ان منعت تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.
واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة

 

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