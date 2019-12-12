الجزائر: الآلاف يتظاهرون رفضا للانتخابات الرئاسية

خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت الخميس، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق ان منعت تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.
واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة
مناوشات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين للانتخابات الرئاسية في الجزائر وفق وسائل إعلام جزائرية .#فريق_مجاهدون #الجزائر_تنتفض pic.twitter.com/jxIw6K8xwG— ✍ řěěm✌ (@ya9pilqTcTOe9ol) December 12, 2019
#لا_انتخابات_مع_العصابات— GⲈⲚⲦLⲈⲘⲀⲚ DŽ (@espoir_dz1) December 12, 2019
وسط الجزائر التحام الاحرار pic.twitter.com/NxRD5B5hJv
12h10— Khaled Drareni (@khaleddrareni) December 12, 2019
الجزائر يوم الانتخابات
Alger le jour du vote pic.twitter.com/hfOWP5AeF0