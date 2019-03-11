الجيش المصري يعلن مقتل 46 'إرهابيا'

تم توقيف "100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين

أعلن الجيش المصري في بيان الاثنين مقتل 46 "إرهابيا" وثلاثة جنود خلال اشتباكات بين قواته ومسلحين في شبه جزيرة سيناء في شمال شرق البلاد.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته في موقع فيسبوك إنه تم "القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء".

وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ثلاثة جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية".

ولم يحدد البيان تاريخ وتوقيت الاشتباكات واكتفى بالإشارة إلى أنها وقعت خلال "الفترة الماضية".

ومنذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

ومنذ نهاية 2013، تصنّف السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".

وبحسب بيان الجيش، تم توقيف "100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وقامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 15 "وكرا للعناصر الإرهابية".

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في أرجاء البلاد وخصوصا سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 600 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش.