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الحرس الثوري الايراني يقر بمصرع ضابطين كبيرين في الغارة الاسرائيلية على دمشق

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 08:17
القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد
القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد

اقر الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل 2 من ضباطه العاملين في سورية في الضربة الإسرائيلية الاخيرة ، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.

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وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".

وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.

 

 

قدم الحرس الثوري "التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة والمجاهدين في سبيل الله"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية نفذت "عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت مصادر سورية ان اثنين من المدنيين استشهدا في العدوان واجرت لقاءات مع المتضررين حيث جرى التصوير في معامل ومصانع بدائية كدليل على ان المكان المستهدف ليس عسكريا


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