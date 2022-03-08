الحرس الثوري الايراني يقر بمصرع ضابطين كبيرين في الغارة الاسرائيلية على دمشق

اقر الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل 2 من ضباطه العاملين في سورية في الضربة الإسرائيلية الاخيرة ، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.
وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".
وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.
#ايران— نورس للدراسات/ NORS (@NorsForStudies) March 8, 2022
هلاك ضابطين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بالاستهداف الاسرائيلي يوم امس على ريف دمشق. pic.twitter.com/FyY7duVrmP
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية نفذت "عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وقالت مصادر سورية ان اثنين من المدنيين استشهدا في العدوان واجرت لقاءات مع المتضررين حيث جرى التصوير في معامل ومصانع بدائية كدليل على ان المكان المستهدف ليس عسكريا
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