الحوثي يعلّق على مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب

محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"

تعليقا على إعلان الرياض رسميا مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، طالب محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، بوقف ما أسماه العدوان ضد اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة عبر موقع تويتر: "يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم".

وأضاف: "الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتى يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة، كلجنة خاشقجي لتؤكد له فظاعة إجرامه".

وفي إشارة إلى إعلان السعودية في وقت سابق أن خاشقجي كان قد غادر القنصلية السعودية بإسطنبول، قال الحوثي: "العدالة لا تنتظر التأخير ومحاولة إخفاء الأدلة، ولا تقبل بتصريحات الرجل الثاني أن خاشقجي خرج من القنصلية"، مضيفا: "ولا تتأخر عن الإفصاح بالجريمة أو القبض على المجرمين ولا تحتاج لضغط العالم للفت انتباه النظام لجريمته، ولا تقبل بالجوع سلاحا".

ومنذ 26 مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.