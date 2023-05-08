الديوان الملكي يعلن عن ترتيبات حضور الاعلام لحفل زفاف ولي العهد

اعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الاردني عن تفاصيل حضور وتغطية وسائل الإعلام العربية والأجنبية لفعاليات عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف، يوم 1 حزيران المقبل.

ودعا الديوان الملكي الاردني الاعلاميين الراغبين في تغطية الحدث الى التواصل مع عنوان البريد الإلكتروني w23media@rhc.jo حيث سيتم الرد لطلب المعلومات اللازمة لغايات التسجيل، ولتزويد الإعلاميين بتعليمات التغطية الإعلامية

وقال الديوان انه على الإعلاميين المتقدمين تعبئة النموذج الذي يرسل إليهم وإرسال الوثائق المطلوبة، قبل يوم الثالث والعشرين من أيار الجاري

ووفق التريبات فانه:

سيتم عقد القران في قصر زهران

يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء من دون حضور الاعلام

الاعلاميين حاملي التصريح سيدخلون إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، او المتابعة على طريق الموكب

يتم تزويد قنوات التلفزة بترددات البث المباشر حال توفرها

يتم تزويد الاعلاميين بمواقع لتحميل الصور من مراسم عقد القران والموكب ومن حفل الاستقبال على حساب Flickr الخاص بالديوان الملكي

وفي آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف ابنة السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التدوين "تويتر" قبل دقائق تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة.

رجوة آل سيف

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

مكان وتاريخ الولادة: العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل 1994.

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحسين بن عبد الله