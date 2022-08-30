الملكة رانيا تكشف عن موعد زفاف الامير حسين

كشف الملكة رانيا زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عن موعد زفاف نجليهما ولي العهد الحسين بن عبدالله ، وذلك بعد ايام قليلة من اعلان خطوبته على الشابة السعودية، رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

ملكة الاردن تكشف عن موعد زفاف نجلها

وفي لقاء لها مع مجموعة شباب 42 في مدينة مادبا ، وردا على سؤال من احد الحضور عن موعد زفاف الامير حسين بن عبدالله؟، اجابت الملكة الاردنية ان ذلك سيكون في صيف العام المقبل 2023، الا ان الصفحة التي نشرت الخبر والفيديو اكدت ان صفحة الملكة رانيا عادت ومسحت الستوري التي تحدثت عن موعد الزفاف في الغضون كانت صور اخرى تؤكد اللقاء بين الملكة والمجموعة في مادبا

يذكر أن الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما أضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبة الامير حسين؟



ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.