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السعودية تضبط ملايين الاقراص المخدرة في شحنة ليمون

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 10:24
السعودية تضبط ملايين الاقراص المخدرة في شحنة ليمون

أعلنت السلطات السعودية الأربعاء، مصادرة ملايين الأقراص المخدرة التي ضبطت محشوة داخل شحنة من ثمار الليمون، واعتقال اردني وسوري متهمين بتهريبها.

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وقال المتحدّث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن "ضبط 3,320,000 قرص إمفيتامين مخدّر، تمّ تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون".
 
وأشار إلى أنّه "تمّ القبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقّهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها ثمار الفاكهة لتهريب المخدرات إلى السعودية، حيث تكررت العديد من تلك الحالات في الأعوام الأخيرة.

ولعل أبرزها كان في أبريل 2021، إذ تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة من الرمان قادمة من لبنان.

وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

كلمات دالة:السعوديةمخدرات

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