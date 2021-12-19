القبض على 5 أشخاص ظهروا بفيديو وبحوزتهم مخدرات بالرياض

اعتقلت شرطة الرياض 5 أشخاص ظهروا بفيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة بمكان عام.

وبينت شرطة الرياض إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، حيث تم ضبطهم وتوقيفهم، وجميعهم مواطنون سعوديون، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.