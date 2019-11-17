السفارة الأمريكية في لبنان تعلن دعمها للتظاهرات الاحتجاجية

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، دعمها للتظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد.

وقالت السفارة في تغريدة “ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية”.

ويشهد لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول/ اكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد جميع مكونات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والعجز عن معالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة.

ودفع هذا الحراك رئيس الوزراء سعد الحريري الى الاستقالة في 29 تشرين الأول/ اكتوبر، ولم تؤد المشاورات السياسية حتى الان الى تشكيل حكومة جديدة.

ويتوقع أن يشهد، الأحد، تظاهرات كبيرة في مدن لبنانية عدة لمزيد من الضغط على السياسيين.

والسبت، جالت حافلة سميت “بوسطة الثورة” المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب. وانطلقت من عكار شمالا ووصلت مساء الى مدينة صيدا جنوبا.

واكد المتظاهرون الذين شاركوا في هذه المبادرة انها تهدف الى كسر الحواجز الجغرافية والطائفية بين اللبنانيين وتجاوز اثار الحرب الاهلية (1975-1990). (أ ف ب)