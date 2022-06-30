السودان.. قتيلان برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات ضد الانقلاب

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات في العاصمة الخرطوم عندما فتحت قوات الامن النار لتفريق احتجاجات حاشدة خرجت لمطالبة العسكر بنقل السلطة الى المدنيين.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقت قبل قليل روح شهيدين طاهرين لم يتم التعرف على بياناتهم بعد إثر إصابتهما بـرصاص مباشر في الصدر أطلقته قوات الظلام والسلطة الانقلابية في #مليونية30يونيو"، مشيرة الى ان مقتلهما يرفع "العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى (105)".

واضافت انه وردها "ان هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين السلميين في كل من مدينة أمدرمان ومدينة بحري ومدينة الخرطوم".

وكانت "قوى الحرية والتغيير" دعت السودانيين الى المشاركة "بفعالية" في تظاهرات احتجاجية حاشدة تعتزم تنظيمها الخميس، لمطالبة الجيش بتسليم المدنيين السلطة التي استولى عليها في أكتوبر الماضي.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" وهي تحالف لقوى مدنية في دعوتها إن "30 يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية"، داعية المحتجين إلى "المشاركة بفعالية" في التظاهرة.

ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت شعار "مليونية زلزال 30 يونيو".

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.