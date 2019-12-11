السيسي: حل الازمة الليبية قريبا جدا

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن أن الأزمة الليبية في طريقها للحل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون "سلميا شاملا" للقضية وخلال شهور.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، أن مصر "مستعدة لأن تتعاون ما أمكن لتقديم دعم شامل لمواجهة الإرهاب لأشقائنا في دول الساحل والصحراء".

كما شدد الرئيس المصري على أنه "لا بد أن يكون لدينا رد حاسم في التعامل مع الإرهاب، والدول الداعمة له".

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أعلن أمس الثلاثاء رفض بلاده لما أسماه العبث بحدودها الغربية مع ليبيا، مؤكدا استمرار دعم القاهرة لـ"الجيش الوطني الليبي".