"الصليب الأحمر": مستعدون للإشراف على اجلاء المدنيين من ماريوبول

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن فريقها في أوكرانيا على استعداد للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية.

وذكرت اللجنة الدولية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن فريقها مستعد لتسهيل المرور الآمن للمدنيين من ماريوبول وإيصال المساعدات إلى المدينة يوم غد، داعية جميع الأطراف إلى الموافقة على الشروط اللازمة لتنفيذ العملية.

وشددت اللجنة على أن هذه العملية تحظى بأهمية قصوى وتتوقف عليها أرواح عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في المدينة.

وحذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، من أن "الوقت ينفذ" بالنسبة للمدنيين المحاصرين الممنوعين منذ عدة أسابيع من الوصول إلى أي مساعدات إنسانية في ماريوبول وغيرها من المناطق السكنية المتلاصقة مع خطوط القتال.

وتابع: "يتعين على العسكريين على الأرض تقديم ضمانات أمنية إلى المدنيين والمنظمات الإغاثية وإبرام اتفاقات عملية للسماح بإيصال مساعدات وإجلاء من يرغب في ذلك بطريقة آمنة".

وحتى الآن لم يتمكن طرفا النزاع، رغم الضغط الدولي، من تنسيق فتح ممر إنساني بغية إجلاء ألوف المدنيين العالقين في المدينة المطلة على بحر آزوف، وسط نقص حاد في المياه والأغذية والأدوية.

وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها تقدمت بمقترحات مفصلة بشأن تنظيم عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول، لكن دون أية نتيجة