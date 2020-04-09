الصين.. الآلاف يغادرون "ووهان"

غادر آلاف الأشخاص مدينة ووهان الصينية، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، بعد أن أعلنت السلطات أمس الأربعاء رفع الحجر الصحي عن المدينة، والذي دام 76 يوماً.

وذكرت قناة أسيا نيوز، الخميس، أن طوابير طويلة تشكلت في محطات الحافلات والقطارات بمدينة ووهان ذات الـ11 مليون نسمة.

وأشارت القناة إلى أن نحو 55 ألف شخص غادورا المدينة، منذ أمس، ومن المتوقع أن يغادر نحو 10 آلاف أخرين الخميس.

وأضافت القناة أن الرحلات الجوية بدأت بين ووهان والعاصمة بكين، ومدينة شنغهاي.

وبلغ عدد الأصابات بكورونا في الصين منذ ظهور الوباء فيها 81 ألفا و865، توفي منهم ثلاثة آلاف و335 بينما تعافي 77 ألفا و370.

وأصاب الفيروس، حتى ظهر الخميس، أكثر من مليون و529 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 337 ألفا.