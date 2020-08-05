العراق وبريطانيا والبرازيل تلتحق بركب مقدمي المساعدات للبنان بعد الانفجار

أفاد بيان للحكومة اللبنانية أن وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الأربعاء وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات في صورة إمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأدى الانفجار الذي وقع في مستودع بمرفأ بيروت لمقتل ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة خمسة الاف كما تسبب في تحطم نوافذ وتدمير عدد من المباني.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن كمية من القمح ستصل يوم الجمعة من العراق كمساعدة بعد الانفجار الذي تسبب في افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت.

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الأربعاء إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات لبيروت بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار)، تشمل المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ والدعم الطبي المتخصص.

جاء تصريح راب عقب اتصاله برئيس الوزراء اللبناني.

وأضاف ”سنقف إلى جانب الشعب اللبناني وقت الحاجة، سنقدم استجابة عاجلة وحزمة مساعدات، بحث وإنقاذ ومساعدة إنسانية تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى دعم طبي متخصص“.

وأردف ”الأمر الجوهري في هذا التوقيت هو أن دعمنا مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للغاية التي تحدثت عنها للتو مع رئيس الوزراء اللبناني“.

وأوضح راب أن العدد الدقيق للمواطنين البريطانيين الذين يحتمل أنهم قتلوا أو أصيبوا في الانفجار لم يتم التأكد منه بعد.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء إن بلاده سترسل مساعدة إلى لبنان.

وقال في ختام احتفال وزاري ”البرازيل ستفعل أكثر من المواساة، شيئا ملموسا، لمساعدة... عشرات الآلاف من الناس الذين هم في وضع سيء للغاية“.

وقال بولسونارو إنه اتصل بالسفير اللبناني لدى البرازيل.

ولدى مغادرته الاحتفال قال بولسونارو للصحفيين إن حكومته على اتصال بممثلي الجالية اللبنانية في ساو باولو لتقرير أي نوع من المساعدة سيتم إرسالها. وقال بولسونارو إن طائرة عسكرية متوفرة للنقل.

