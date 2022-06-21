الفلسطيني خليل عووادة: 111 يوما مضربا عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 111، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، أنّه ومن المفترض أن يتضح مسار قضية المعتقل عواودة المحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ في تاريخ 26 حزيران/ يونيو الحالي، وهو تاريخ انتهاء الأمر الإداريّ الحالي وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا

وأشار نادي الأسير إلى وجود احتمالية بتجديد اعتقاله الإداري، حيث إنه لا توجد أي مقترحات جديّة واضحة للاستجابة لمطلبه.

كذلك يواصل الأسير الفلسطيني ريان إضرابه لليوم الـ76 على التواليّ، ولا يزال محتجزا في سجن "عيادة الرملة"، ونُقل إليه من زنازين سجن "عوفر"، في تاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلبهما لإيصالهما لمرحلة صحية خطيرة، تؤدي إلى التسبب لهما بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وهي جزء من السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال على أجساد المضربين.

يذكر أن عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، معتقل منذ الـ 27 من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، ومعتقل سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والمعتقل ريان (27 عامًا) من بلدة بيت دقو في القدس معتقل منذ الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الأمر تم تجديده إداريا لمدة 6 أشهر إضافية، علما أنّه معتقل إداريّ سابق، قضى ما يقارب 21 شهرا بالاعتقال الإداري وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشهر، أعيد اعتقاله مرةً أخرى.

وفي سياق آخر، يواصل 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ172على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

من الجدير ذكره، أنه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

ومن بين المعتقلين الإداريين أسيرتان وطفل، ويقبع غالبيتهم في سجون "عوفر"، و"النقب"، ومجدو"، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في "عوفر" 233، وفي "النقب" 259، و"مجدو" 89، وبقية المعتقلين موزعين على عدة سجون أخرى.

ويبلغ عدد أوامر الإداريّ منذ مطلع العام الحالي نحو 750 أمر اعتقال إداريّ.