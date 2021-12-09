القبض على أحد أهم المطلوبين في مذابح ترهونة الليبية

أعلنت السلطات الليبية الخميس، القبض على "أحد أهم المطلوبين" المتورطين في قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال "اللواء 444 قتال" التابع للجيش الليبي في عبر صفحته على "فيسبوك"، ان المتهم يدعى "جمعة خليفة الخالقي، التّابع لعصابة الكاني المتورط بدوره في عدد من قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية".

وذكر البيان أنه تم "القبض عليه بمنطقة، أبو سليم، بمدينة طرابلْس عندما كان يختبئ في أحد المنازل وكان يتجول متنكرا تحت بطاقة شخصية ورخصة قيادة مزورة".

و"الكاني"، أو ما يعرف باسم "اللواء السابع" ثم "اللواء التاسع"، هي مليشيا ليبية أسسها "الإخوة الكاني"، وعددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل تشكيل التنظيم.

وتتبع هذه المليشيا لقوات رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فرض عقوبات على تلك الميليشيا، لقتلها مدنيين عُثر على جثثهم في مقابر جماعية وفردية بترهونة، فضلا عن تعذيب وتشريد آلاف آخرين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أصدر النائب العام أوامر ضبط داخلية بحق 14 من التابعين لـ"الكاني"، فيما صدرت أوامر ضبط دولية بحق الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم. ولم يتبق على قيد الحياة من أبناء الكاني سوى عبد الرحيم وعبد الخالق ومعمر .

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، وبلغ ما تم اكتشافه منذ يونيو/ حزيران 2020، 89 مقبرة جماعية وفردية، وفق رصد الأناضول.

فيما بلغ عدد الجثث المستخرجة من المقابر 243، تم التعرف على هويات 73 منها بعد إجراء فحص "DNA" (الحمض النووي).