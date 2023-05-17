القبض على 9 آلاف تاجر مخدرات في العراق خلال 6 أشهر

كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء أن المديرية العامة لشؤون المخدرات، نفذت مجموعة عمليات أسفرت عن القبض على 8676 متهما بتجارة ونقل وتعاطي المخدرات في 6 أشهر

وأظهرت الإحصائية أعداد تجار المخدرات والمتعاطين وكميات المواد المخدرة التي ضبطت خلال الستة أشهر الماضية ومنها تجريم 4494 مدانا من قبل المحاكم المختصة بعد أن ضبط بحوزتهم 406،783 كيلو من المخدرات من مختلف الأنواع.

كما ضبطت السلطات العراقية 9,275,333 مليون حبة مخدرة من حبوب الكبتاجون و 456 قطعة سلاح ناري إضافة إلى ضبط 118 قنبلة يدوية.

فيما أشار بيان الداخلية إلى بقية الملقى القبض عليهم البالغ تعدادهم 4182 متهما فهم قيد التحقيق والمحاكمة حتى الساعة.