القوات العراقية تختتم عملية واسعة ضد داعش في ثلاث محافظات

اعلنت وزارة الدفاع العراقية الخميس، انها تمكنت من تدمير اوكار وانفاق لتنظيم داعش، كما عثرت على سيارات مفخخة ومتفجرات وذخيرة للتنظيم خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها في ثلاث محافظات.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، أعلنت خلاله حصيلة عملية عسكرية باسم "الإرادة الصلبة" استمرت ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) لملاحقة فلول "داعش" في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال).

وذكر البيان أن "النتائج النهائية لهذه العملية كانت تدمير 19 وكراً لإرهابيي داعش و6 أنفاق".

وأشار إلى "العثور على 3 عجلات (سيارات) مفخخة و3 أخرى متروكة و5 منازل مفخخة و25 عبوة ناسفة ومعمل تفخيخ وبندقيتين و4 صواريخ نوع كاتيوشا وحشوتي قاذفة RBG7".

وتابع البيان ان "العملية أسفرت كذلك عن العثور على كدسين للعتاد (مخزنين للذخيرة) و12 كيلوغراما من مادة C4، و30 مقذوفا حربيا ومخلفات حربية قديمة"، مشيرا إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وعلى مدى أكثر من سنة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال البلاد وغربها وشرقها.