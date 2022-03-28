الكاظمي يعزل ضباط أمن على خلفية حرق مقر "الديمقراطي الكردستاني"

أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين، ان الاخير أمر بعزل "ضباط مقصرين في واجبهم"، على خلفية إحراق مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في العاصمة بغداد.

وقال البيان الذي جاء عقب ترؤس الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أن المجلس أكد "الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة للرموز الدينية، أو مهاجمة مقار الأحزاب والأملاك العامة".

وأضاف أن "الكاظمي وجّه بحجز وعزل الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب" ودون ان يحدد أسماء ولا عدد من سيشملهم القرار .

في السياق، أفاد ضابط في شرطة بغداد بـ"عزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية اللواء محمد الساعدي من منصبه وإحالته إلى التحقيق على خلفية الحادث".

ومساء الأحد، أضرم محتجون غاضبون مقر "الديمقراطي الكردستاني" في بغداد، احتجاجا على تغريدة لكاتب كردي انتقد فيها المرجعية الدينية الشيعية.

والأحد، غرد الكاتب نايف كردستاني، قائلا إنه "مع المرجعية الدينية العربية من آل بيت الرسول محمد، وليس مع المرجعية الهندية الفارسية والأفغانية، فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمامات السوداء".

ولاحقا، نشر الكاتب الكردي تغريدة ثانية، قدم فيها الاعتذار إلى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني حول سوء الفهم، معلنا أنه قرر حذف تغريدته الأولى.

وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع لدى العراقيين خاصة في وسط وجنوب البلاد، حيث تتركز الأغلبية الشيعية، لكنه نادراً ما يتدخل في الأمور السياسية ويحدث ذلك في أوقات الأزمات عادة.