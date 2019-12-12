"الكنيست" يصادق بشكل نهائي على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي على قانون حل نفسه، حيث صوت 94 نائبا لصالح هذا القانون، دون أي معارض.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من سنة، في بداية مارس المقبل، بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

وستشكّل الانتخابات الجديدة محكا جديدا لحزبي الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو و"أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس، وكذلك لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين منح الكنيست مهلة 21 يوما، انتهت الأربعاء، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو وغانتس بهذه المهمة.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت انتخابات جديدة، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير كثيرا وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة. (وكالات)