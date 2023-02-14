المخابرات العراقية تعتقل قيادات من داعش خلال عملية عابرة للحدود

اعلنت المخابرات العراقية الثلاثاء، انها نفذت عملية نوعية في "دولة غير مجاورة" اسفرت عن احباط "عملية ارهابية" واعتقال قيادات من تنظيم داعش خططت لتنفيذ هذه العمليات داخل وخارج البلاد

وقال جهاز المخابرات العراقية في بيان نشرته وسائل اعلام محلية انه تمكن من "احباط عملية ارهابية" خلال "عملية اسخبارية نوعية" نفذها خارج حدود البلاد.

واضاف البيان ان العملية اسفرت عن "الاطاحة" بقيادات من تنظيم داعش قال انها تورطت بارتكاب "جرائم ارهابية" داخل وخارج العراق.

واوضح جهاز المخابرات العراقي في البيان ان عناصره تمكنوا من القبض على هؤلاء الارهابيين في احدى الدول غير المجاورة بعد تعقبهم في اكثر من بلد.

بعملية نوعية و على مستوى استخباري عالي #جهاز_المخابرات ينفذ عملية نوعية خارج الحدود العراقية يتمكن فيها من احباط عملية ارهــ'ـابية و يطيح بعدد من القيادات #زلزال #14february pic.twitter.com/10CuWZeFnB — د. سامر علي كاظم (@d_samerali) February 14, 2023

وتابع انه قام باقتياد المقبوض عليهم الى العراق قبل تسليمهم الى الجهات القضائية "لينالوا جزاءهم العادل".

وتعهد الجهاز بمواصلة جهده الاستخباري الاستباقي والنوعي الذي "يضمن الأمن ويحقق الاستقرار" في العراق.