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المغرب ينفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين

المغرب ينفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين
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