المغرب ينفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين

وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

نفت وزارة التربية الوطنية المغربية، الجمعة، وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة لا تحتوي على اسم فلسطين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "بعض المواقع الإلكترونية وكذا منصات التواصل الاجتماعي، تداولت مؤخرا خبرا مفاده أن كتابا مدرسيا يتضمن خريطة لا تحتوي على اسم فلسطين".

وأضافت أنه "تنويرا للرأي العام التعليمي والوطني، فإن وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

والخميس، طالبت نقابة "جامعة التعليم" المغربية، من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بالتحقيق في تسويق كتاب تعليمي يسيء لفلسطين.

وفي رسالة للنقابة وجهتها للوزارة، قالت إن "نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا انتشار كتاب تعليمي للأطفال باللغة الفرنسية معروض بالأسواق، يهدف إلى قلب الحقائق خدمة لأجندة التطبيع مع الصهيونية ببلدنا حيث تم حذف اسم فلسطين من على خريطة بالكتاب ووضع بدلا عنها إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن "الكتاب نسب المعالم الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك في القدس، إلى إسرائيل".