اليمن.. مقتل 9 جنود بهجومين لمسلحين مجهولين في شبوه وأبين

شن مسلحون محهولون هجومين منفصلين في محافظتي شبوة وابين جنوب وجنوب شرقي اليمن، أسفرا عن مقتل تسعة جنود.

وقال بيان لألوية الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني إن "خمسة من جنودها قُتلوا في كمين مسلح في منطقة خبر المراقشة شرقي عاصمة المحافظة زنجبار".

وأضاف البيان، أن "مسلحين مجهولين استهدفوا مساء الثلاثاء، عربة عسكرية من الكتيبة الأولى، تتبع اللواء الثالث حماية رئاسية في منطقة خبر المراقشة أثناء تأدية الجنود لمهامهم في تأمين الطريق الساحلي الدولي ما بين مدينتي (شقرة وأحور) بمحافظة أبين".

وأشار إلى أن المسلحين "قتلوا 3 جنود ، وخطفوا 2 آخرين، قاموا بتصفيتهما لاحقًا".

على صعيد اخر، قُتل 4 جنود من قوات دفاع شبوه (قوات مدعومة إماراتيًا) في محافظة شبوه، وفق مصدر أمني للأناضول.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "مسلحين مجهولين شنوا هجومًا على نقطة تفتيش أمنية بضواحي عاصمة المحافظة (عتق)، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين".

وأضاف: "استخدم المهاجمون أسلحة رشاشة، قبل أن يلوذوا بالفرار مع وصول تعزيزات أمنية إلى النقطة العسكرية.

من جانبه، أكد محافظ شبوه عوض بن الوزير، أن الهجوم لن يثني جهود قيادة المحافظة عن مواصلة جهودها في مجابهة ومكافحة قوى الشر والإرهاب، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وحتى ساعة كتابة الخبر، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، إلا أحداثا مشابهة شهدتها المحافظتين الريفيتين، عادة ما يتبنى تنظيم القاعدة المسؤولية عنها.

وتخضع محافظتا أبين وشبوه لسيطرة القوات الحكومية بعد تحرير الأولى في أغسطس/ آب 2015، من جماعة الحوثي، والثانية في يناير/ كانون الثاني 2021.