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انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الاوكرانية في بيلاروسيا

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 02:57
جولة ثالثة من المحادثات الروسية الاوكرانية
جولة ثالثة من المحادثات الروسية الاوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، فيما ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، الإثنين، أن وفدا من أوكرانيا وصل إلى البلاد لإجراء المحادثات.

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جولة ثالثة من المحادثات الروسية الاوكرانية

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، أن وفدين من روسيا وأوكرانيا بدءا جولة ثالثة من المحادثات في روسيا البيضاء، وذلك في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق قالت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، الإثنين، أن وفدا من أوكرانيا وصل إلى البلاد لإجراء جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا.

وكان وفد روسي وصل إلى مدينة بريست في بيلاروسيا لإجراء محادثات مع المفاوضين الأوكرانيين بشأن إنهاء الأعمال القتالية ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن موقع فلايترادار لتعقب حركة الطائرات.

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وفي الأسبوع الماضي اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم يحدث هذا حتى الآن ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المحلي.

كلمات دالة:محادثات السلام الاوكرانيةالمفاوضات الاوكرانية الروسيةبيلاروسياكييفالعملية العسكرية الروسية

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