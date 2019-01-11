باريس تدعو طهران لوقف انتاج الصواريخ المحرمة

فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية

دعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، الصحفيين أثناء موجز يومي عقدته الجمعة، بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقالت: "فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك اختبار تكنولوجيات صاروخية".

وجاءت هذه التصريحات على لسان الدبلوماسية الفرنسية تعليقا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية ستطلق خلال الأسابيع المقبلة قمرين اصطناعيين بواسطة صواريخ محلية الصنع، وذلك في تحد لتحذير أمريكي موجه إلى طهران من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية.