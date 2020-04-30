بايدن يتعهد إبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة إذا انتخب رئيساً

تعهّد المرشّح الديموقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، إبقاء سفارة بلاده في كيان الاحتلال الإسرائيلي في موقعها الجديد في القدس المحتلة إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب.

وقال نائب الرئيس السابق، الذي وصفه العديد من المراقبين بأنه صاحب ميول صهيونية، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت إنّ السفارة الأمريكية في إسرائيل “ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها” قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة.

وأضاف “أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب”. (أ ف ب)