بعد اختفاء ابنها خلال توجهه للمدرسة.. عائلة أردنية في حالة صدمة وقلق

تعيش عائلة المحاميد الأردنية حالة من الصدمة والقلق الشديدين بعد اختفاء ابنهم عمر البالغ من العمر 15 عامًا بشكل مفاجئ منذ يوم السبت الماضي أثناء توجهه للمدرسة، وسط حالة من الغموض حول ظروف اختفائه، وعدم توفر أي معلومات عن مصيره.

وقال ذوو الفتى عمر، الذين يقطنون في منطقة سحاب جنوب العاصمة عمان، إن ابنها متغيب عن منزله منذ الساعة 7 صباح يوم السبت الماضي 10 حزيران ولغاية الان.

وأفاد خالد المحاميد، عم الفتى عمر، بأنه كان في طريقه إلى المدرسة عندما اختفى بشكل مفاجئ، مؤكدا أن الفتى المفقود لم يظهر أي علامات على وجود مشاكل صحية أو أسرية قبل اختفائه، حيث كان يعيش حياة عادية مع عائلته.

وقال، إنه لم يحدث من قبل أن تغيب عن المنزل أو المدرسة دون علم العائلة.

خرج من المنزل وبحوزته 10 دنانير أردنية

وأشار المحاميد، إلى أن ابن أخيه عمر خرج من المنزل وكان بحوزته مبلغًا ماليًا قدره 10 دنانير أردنية، وأنه أخذها بدون علم والدته.

وبين أن الهاتف النقال ل"عمر"أصبح مغلقًا منذ ذلك الحين.، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ أي سلوك غريب أو مؤشرات على أي مشكلة قبل خروجه من المنزل.

وختم عم الفتى، أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بتغيبه والبحث جار عنه حتى اللحظة، متأملا بمساعدته والعثور عليه في أقرب وقت.





