بعد عام على خروجه.. تنظيم الدولة "يبث الرعب" في الرقة

لا يزال تنظيم الدولة، بعد عام على طرده من مدينة الرقة في شمال سوريا، قادرا على بث الرعب في نفوس السكان.

وفي مواجهة الاعتداءات التي تتكرر، تنتشر حواجز أمنية ودوريات لقوات سوريا الديمقراطية في كل شارع، تقوم بالتدقيق في الهويات، وتعتمد إجراءات صارمة عند مداخل المرافق العامة.

ويقول خالد درويش (40 عاما)، أحد سكان المدينة، لوكالة فرانس برس: "لو لم يكن هناك خوف من عودة تنظيم الدولة إلى الرقة، لم نكن لنرى هذا التواجد العسكري الكثيف".

ويضيف الرجل، وهو والد لطفلين، أثناء وجوده قرب دوار النعيم الذي شهد على عقوبات وحشية نفذها التنظيم بحق كل من خالف أحكامه خلال سيطرته على المدينة: "لا نتمنى إلا الأمن والأمان، وأن نعيش بسلام لم ننعم به بعد".

قبل عام، تلقى تنظيم الدولة أكبر هزائمه بخسارة معقله الأبرز في سوريا، على أيدي قوات سوريا الديمقراطية، التي شنت هجوما استمر نحو أربعة أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قبل أن تسيطر على محافظة الرقة.

وظن السكان حينها أن مدينتهم ستستعيد الأمان الذي نعمت به قبل اندلاع النزاع في سوريا.. لكنهم يروون أن ذلك لم يحدث، إذ لا يزال عناصر من التنظيم يزرعون ويفجرون عبوات ناسفة، وينفذون هجمات داخل المدينة.

ويوضح درويش: "نستفيق كل يوم على دوي عبوة أو تفجير أو هجوم، حتى أصبحنا نخشى إرسال أطفالنا إلى المدارس؛ خوفا من أن ينفجر لغم في أي لحظة".

وتنفجر بشكل شبه يومي في شوارع المدينة عبوات ناسفة، تستهدف -بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان- حواجز أمنية وآليات عسكرية، وتوقع قتلى في صفوف المدنيين أحيانا.

ويتهم المرصد ومسؤولون محليون "خلايا نائمة" ترتبط بتنظيم الدولة، الذي تقلصت مساحات سيطرته خلال العام الأخير، لتقتصر على مناطق محدودة أبرزها في محافظة دير الزور (شرق).

على مداخل المدينة، كما في شوارعها، يتولى عناصر من قوات أمن محلية تابعة للمجلس المدني الذي يتولى إدارة الرقة ومن قوات سوريا الديمقراطية تفتيش الوافدين والعابرين، والتدقيق في هوياتهم والسيارات والشاحنات المحملة بالبضائع، وفحصها بأجهزة متخصصة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تُمنع النساء المنقبات من الدخول إلى المؤسسات والمرافق العامة قبل الكشف عن وجوههن لموظفات مسؤولات عن التفتيش؛ خشية تسلل جهاديين متنكرين.

"تعبنا من الوضع"

وعاودت قوات سوريا الديمقراطية في الآونة الأخيرة تعزيز تواجدها داخل الرقة؛ لمعاونة قوات الأمن المحلية بعد ازدياد وتيرة الهجمات. وهي تسيّر دوريات وعربات مصفحة في كل أنحاء المدينة. ويمكن رؤية عناصرها ينظمون السير مدججين بأسلحتهم.

في محله لبيع المواد الغذائية في حي الدلي في وسط مدينة الرقة، لا يخفي أبو يونس (33 عاما) هواجسه: "مصيرنا مجهول. في كل يوم، لا نعلم إذا كنا سنموت بعبوة ناسفة أو نعود إلى البيت بسلام. لقد تعبنا من هذا الوضع".

ورغم الإجراءات الأمنية الاحترازية، يعتبر أبو يونس أن "الأمان في المدينة معدوم".

ويرى أن "العناصر على الحواجز غير مؤهلين… وهناك ثغرات كثيرة يتسلل منها عناصر الدولة بسهولة إلى المدينة؛ لتنفيذ الهجمات، وتخويف السكان".

على الرغم من كل ذلك، تشهد المدينة المدمرة إلى حد كبير، والتي تفتقد إلى البنى التحتية، حركة طبيعية، وتفتح المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح. وتشهد الطرق والساحات العامة المحاطة بأبنية مدمرة جراء غارات التحالف حركة سير نشطة.



"كابوس"



داخل حديقة الرشيد، يلهو أطفال بالأراجيح على مرأى من أمهاتهن. على مقعد قريب، يستمع أحمد المحمد (28 عاما) إلى أغان عبر هاتفه الخلوي.

ولا يتردد في التعبير عن خوفه من "وجود بعض عناصر تنظيم الدولة" في المدينة، مطالبا الأجهزة المعنية "بتشديد قبضتها الأمنية".

داخل مكتبه في حي المشلب، يحمّل القيادي في قوات الأمن الداخلي، أحمد خلف، خلايا تابعة للتنظيم مسؤولية توتير الأوضاع الأمنية في المدينة، مشيرا إلى أنه تتم مطاردتها.

ويقول: "منذ فترة، ألقينا القبض على أربعة عناصر، تم قتل اثنين منهم" متورطين في "تفجيرات وعبوات ناسفة وإرهاب المدينة".

ويعتبر القيادي، ذو الشارب الأسود الكث، أن "هدف الدولة تخريب البلد، وألا يجعلوا أحدا يرتاح".

في شارع تل أبيض، تقول نجلاء الأحمد (36 عاما)، التي ترتدي عباءة بنية، والى جانبها طفلاها: "كابوس داعش يلاحقنا في كل مكان. كلما حاولنا أن نرتاح، تعود التفجيرات من جديد".

وتضيف بحرقة: "الحرب أتعبتنا، أتعبت أطفالنا، ودمرت مستقبلهم".