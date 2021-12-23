بغداد.. سقوط طائرة مسيّرة قرب مقر جهاز المخابرات

سقطت طائرة مسيرة بالقرب من مقر جهاز المخابرات في بغداد.

وبين مصدر في شرطة بغداد أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت قبيل منتصف ليل الأربعاء /الخميس بشكل مفاجئ بمنطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، دون سقوط ضحايا.

ولفت أن "منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى 1500 متر من المقر الرئيس لجهاز المخابرات العراقي".

وأوضح المصدر أن "الطائرة وبعد اجراء الفحص تبين أنها لا تحمل أسلحة أو متفجرات، كما لم يعرف حتى الآن الجهات التي تقف وراء إرسال الطائرة إلى المنطقة أو الهدف منه".

وفي الـ11 من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أعلنت بغداد نجاة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة، عبر هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة بمتفجرات، تم إسقاط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة بغداد، ما أصاب عددا من حراسه.

والهجوم جاء بعد أيام على انتقادات تعرض لها الكاظمي من فصائل المقاومة العراقية، التي تضم غالبية فصائل الحشد الشعبي بالتورط في تزوير الانتخابات لإبعادهم من المشهد السياسي.