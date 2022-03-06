اسرائيل: بوتين مصمم على اهدافه في اوكرانيا حتى لو اضطر لتدميرها

قالت قناة تلفزيونية في اسرائيل التي تبذل جهود وساطة بين موسكو وكييف، ان مصادر سياسية ابلغتها ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على تحقيق كامل اهدافه في اوكرانيا حتى لو اضطر الى تدميرها.

وتشمل الاهداف التي اعلن بوتين عنها غداة بدء الهجوم الذي تشنه بلاده في اوكرانيا "اجتثاث النازية" و"تحقيق حياد أوكرانيا"، إضافة إلى الاعتراف باستقلال القرم واقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرقي اوكرانيا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن بوتين مصمم على تحقيق أهدافه في أوكرانيا، حتى لو أدى ذلك إلى "خراب" الدولة السوفيتية السابقة.

كما نقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول ان الرئيس الروسي غير مستعد لمناقشة وقف لإطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك إلى حين نزع السلاح الأوكراني واستسلام كييف.

وبحسب القناة، فان القناعات لدى إسرائيل تشير إلى أن بوتين يعلم أماكن تواجد الرئيس الأوكران فلاديمير زيلينسكي، غير أنه يمتنع عن استهدافه في هذه المرحلة.

وياتي تقرير القناة وسط جهود وساطة تبذلها اسرائيل لايجاد حل للازمة في اوكرانيا.

وفي هذا السياق، فقد التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت السبت مع الرئيس الروسي والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ثم تحادث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني.

واستمرت محادثات بينيت وبوتين السبت ثلاث ساعات، ومن ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني، شولتس.

وبحسب مكتبه، تحدث بينيت مع زيلينسكي ثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بينيت قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية إنه "لن يتوسع أكثر" في محادثاته، لكنه أكد على مواصلة العمل دبلوماسيا "حسب الحاجة" مع الأطراف المعنية.

وفيما اعترف أن فرص نجاح جهوده بالوساطة "قد لا تكون كبيرة"، أضاف أنه يرى "أنه طالما هناك نافذة أمل صغيرة ولدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف... فمن واجبنا الأخلاقي بذل كل جهد ممكن".

وفيما أكد مكتب بينيت أن رحلة بينيت إلى موسكو تمت بالتنسيق مع واشنطن والقوى الأوروبية الكبرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الأميركيين شككوا في قدرته على التأثير على تصرفات بوتين.

بالمفاوضات او بالحرب

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الإليزيه أن بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مستعدة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، إن كان بالتفاوض أو الحرب.

إيمانويل ماكرون

وذكر متحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن بوتين صرح خلال اتصال مع ماكرون الاحد بأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو الحرب".

وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لاحظ ماكرون أن بوتين "عازم جدا على تحقيق أهدافه" وبينها "ما يسميه الرئيس الروسي اجتثاث النازية وضمان حياد أوكرانيا".

كما جدد بوتين حسب الوكالة مطالبته بالاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وقال المصدر تعليقا على ذلك إن هذين المطلبين "غير مقبولين بالنسبة إلى الأوكرانيين".

كما نفى بوتين "استهداف الجيش الروسي المدنيين" في أوكرانيا، وأصر على أن "مسؤولية السماح للسكان بمغادرة المدن المحاصرة يتحملها الأوكرانيون"، فردّ عليه ماكرون: "الجيش المهاجم هو الجيش الروسي... لا سبب لديه للاعتقاد بأن الجيش الأوكراني يعرض المدنيين للخطر".

كما شدد الرئيس الروسي حسب التقرير على أنه لا نية لروسيا لمهاجمة المواقع النووية الأوكرانية، وأضاف المصدر: "قال الرئيس بوتين إن الجيش الروسي لا ينوي شن أي هجمات على هذه المحطات... نحن مستعدون لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحماية هذه المحطات".

واشنطن تدعم تزويد بولندا أوكرانيا بمقاتلات

الى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تأييد الولايات المتحدة احتمال تزويد بولندا أوكرانيا بطائرات حربية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين

وفي رده على سؤال شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت الولايات المتحدة توافق على إرسال بولندا طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، أجاب بلينكن بالقول: "يتم إعطاء الضوء الأخضر لذلك".

وأضاف: "في الواقع، نحن نتحدث الآن مع أصدقائنا البولنديين حول ما يمكننا فعله لتلبية احتياجاتهم إذا قرروا نقل هذه المقاتلات إلى الأوكرانيين".

وتابع أن واشنطن وحلفاءها "يتخذون المزيد من الخطوات لتزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه لحماية أنفسهم".

وأفادت مصادر أمريكية عديدة السبت بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوها باحتمال الصفقة التي سترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16.

وحثت كييف الغرب على تعزيز المساعدة العسكرية لها، بما في ذلك الطائرات الحربية.

والسبت خاطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين عبر مكالمة فيديو، داعيا إلى مزيد من التمويل وفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقال مصدران اتصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" معهما عبر الهاتف إن زيلينسكي طلب طائرات مقاتلة بعد أن سأل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس الأوكراني عما هو في أمس الحاجة إليه.

وحثت موسكو مرارا الدول الغربية وحلف الناتو على الكف عن تزويد كييف بالأسلحة.