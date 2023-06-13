تبون يبحث مع بوتين في موسكو التعاون العسكري بين البلدين

وصل الى العاصمة الروسية موسكو الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

أظهر لقطات فيديو لحظة وصوله الى مطار فنوكوفو في موسكو وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، "زيارة الرئيس تبون إلى روسيا ستستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين"

وكان من المفترض ان يزور تبون موسكو في يناير الماضي بدعوة وجهها بوتين اليه في كانون الثاني يناير الماضي، الا ان الزيارة تاجلت

وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021 وعلى قمة الملفات التي سيتم تداولها بين الزعيمين الوضع في اوكرانيا والتعاون العسكري إذ تعد موسكو أهم مزود للسلاح للجزائر منذ استقلالها.